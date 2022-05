Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de maio

Signo de Aquário hoje

Esse fim de semana foi marcado pelo Eclipse Solar que aconteceu no signo de Touro. Esse fenômeno impulsiona um movimento de transformação em nossas vidas, então é preciso 'apertar os cintos' e respirar fundo. Além disso, essa semana se inicia com a entrada de Vênus - considerado o "planeta do amor" no signo de Áries. Isso indica que a tensão sexual está aumentando, mas as brigas também podem ser mais recorrentes. O novo posicionamento de Vênus também traz carisma e magnetismo pessoal. Por isso, aproveite esse momento para 'vender seu peixe' - tenha coragem de expor suas ideias, acredite mais em si mesma e reveja seus limites. Além disso, a influência de Marte em Peixes tem evidenciado emoções profundas desde o começo de abril, despertando um ar de introspecção e a criatividade. Nesse momento, será preciso ter cuidado para não querer resolver tudo de uma vez, e acabar se convencendo de que as coisas não estão correndo a seu favor.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.