Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de junho

A Lua segue corajosa no signo de Áries. Você só precisa de coragem para finalizar ciclos. O domingo vai te deixar cheio de energia. Tente fazer uma atividade física, pois movimentar o corpo pode ser uma maneira poderosa de canalizar tanta energia e liberar o estresse. O dia está te convidando a conduzir sua força e ter autonomia diante da sua vida e escolhas. E no final do domingo Júpiter e Plutão vão bater um papo sério, agradável e super transformador. Você finaliza o dia consciente do que deseja, dos caminhos escolhidos e das pessoas que você quer manter na sua vida.

Signo de Aquário hoje

Aproveite que hoje é o dia de se comunicar, influenciar e inspirar outras pessoas. Pode ser que nessas interações você encontre um jeito criativo de aumentar sua renda ou se sentir mais seguro no mundo. Tente listar suas habilidades. Se eu fosse você focava em novas abordagens.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.