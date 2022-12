Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de dezembro

Signo de Aquário hoje

No início desta madrugada a Lua entrou em Áries, despertando mais energia e ânimo, o que pode, inclusive, ter causado alguma dificuldade no sono ou sonhos mais marcantes. A força ariana nos convida a movimentar o corpo, para liberar substâncias que auxiliam na saúde física e mental. Essa movimentação pode ser um exercício, um esporte ou até mesmo um alongamento, o importante é sair um pouco da zona de conforto para que toda essa energia não se transforme em ansiedade. O mês de dezembro costuma despertar nostalgia e esperança, mas também acaba causando cobranças em relação ao que gostaríamos de ter construído até aqui. É importante refletir que, mesmo que algo não tenha acontecido como previsto, as vivências desse ano possibilitaram o desenvolvimento de novas habilidades - sejam elas profissionais, pessoais, emocionais ou relacionais. Aproveite a confiança que é proporcionada pelas energias arianas hoje para dar mais valor ao que você conquistou até aqui.Com a influência da Lua em Áries, a sua capacidade de raciocínio será muito influenciada pelas suas emoções, e você pode acabar fazendo julgamentos precipitados. Tenha cuidado para não falar ou fazer algo um pouco extremista ou extravagante.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.