Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entra em Virgem te convida a planejar a semana que está se iniciando, inspirando mais disciplina e assertividade, além de ser um ótimo momento para se dedicar aos estudos e ao seu crescimento intelectual. É um bom momento para leitura, colocar em dia seus materiais e tarefas da semana, permitindo que se sinta mais confortável e organizado para colocar seus objetivos em fluxo. Além disso, a energia de Virgem traz praticidade e lógica para suas emoções, facilitando sua comunicação e ação dentro das suas relações. Essa energia para organização e cobranças pode fazer com que esqueça a necessidade de focar em você e descansar neste final de domingo. Aproveite para ter conversas ou organizar algo especial que quer realizar em sua vida.Os trânsitos do dia podem ajudar você a encontrar um maior equilíbrio entre suas necessidades de liberdade e sua responsabilidade em relação à vida profissional e pessoal. É muito importante trabalhar em cima dos seus relacionamentos para torná-los mais saudáveis e realistas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.