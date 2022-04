Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje, e durante a primeira quinzena do mês, é um dia muito fértil em vários sentidos, principalmente para realizar a escolha de despertar a sua coragem e confiança. A Lua nova que aconteceu ontem, em conjunção com Quíron em Áries, pode trazer certos incômodos à tona - e é importante não tentar ignorá-los. Se tem um sentimento te afetando profundamente, faça algo sobre isso e procure enxergar e buscar soluções em relação às questões que precisam ser curadas. Feridas ligadas à autoconfiança podem se evidenciar - busque ressignificá-las e também aceite ajuda (da família, amigos ou profissionais). A vontade de se fortalecer, melhorar e se transformar precisa partir de você, mas você não precisa fazer isso sozinha. Se comprometa com o que vai ser transformador na sua vida: começar terapia, colocar exercício físico como parte fundamental da rotina, ou qualquer outra mudança que você sinta que pode implementar a partir de hoje ou dos próximos dias, para se tornar mais forte e confiante.Hoje você se sente facilmente irritado por qualquer acontecimento que não ocorrer de acordo com as suas expectativas. Sabendo disso, procure ser resiliente para lidar com os imprevistos diários. Em sua vida afetiva, você consegue se conectar com quem ama, caso tenha paciência para dialogar.