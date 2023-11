Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de novembro

A Lua amanhece no signo de aquário, insubordinada e livre, e estamos super abertos aos encontros. Os vínculos transcendem e o clima de afetividade toma conta do domingo. Aproveite para encontrar amigos especiais ou para planejar, compartilhar suas ideias e ouvir o que o outro tem a dizer.

A comunicação está sendo super favorecida. Comunique o que pensa, as pessoas estão mais receptivas. Você está mais criativo(a) e vai fazer a diferença. Mas muito cuidado com o período da noite, a lua entra num conflito, com Urano e esse aspecto pode trazer algumas ansiedades e indiferenças.

Aquário

Você já sabe como resolver os problemas. O seu pensamento está mais rápido do que nunca. Vá direto ao ponto sem medo e valorize seu conhecimento, pois no momento é o seu lado lógico que vai trazer o reconhecimento. Mas muito cuidado para não reprimir suas emoções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.