Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de maio

A semana começa com ventos de mudança. O Sol se despede de Touro e entra em Gêmeos na terça-feira, abrindo caminhos para diálogos, aprendizados e encontros. Mercúrio também muda de signo e volta para casa: Gêmeos. As ideias voltam a circular com mais leveza. Mas a grande virada vem com Saturno, que, após uma longa temporada em Peixes (desde 7 de março de 2023), agora ingressa em Áries, iniciando um novo ciclo de estruturação, ação e responsabilidade sobre o próprio caminho. Um chamado para assumir sua liderança pessoal. Ainda nesta semana, a Lua Minguante acontece em Aquário, nos convidando a desapegar de velhas ideias, grupos e expectativas que não fazem mais sentido.



Hoje, segunda-feira, a Lua em Aquário abre a semana fazendo um sextil com Vênus, sugerindo bons acordos e trocas equilibradas. Mas também tensiona Marte em Leão e Mercúrio em Touro. Você pode acordar desejando novidade nas relações, nos negócios ou nas decisões que envolvem outras pessoas. No entanto, atenção: o desejo de independência pode esbarrar na necessidade de diálogo. Pode ser preciso colocar suas vontades e as do outro na balança.

Signo de Aquário hoje

Com a Lua no seu signo, os holofotes estão sobre você. Mas os aspectos desafiadores mostram que talvez você precise dosar liberdade e responsabilidade. Que nova versão de si mesmo está querendo nascer? Dê espaço para ela, mesmo que isso cause desconforto inicial.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.