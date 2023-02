Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Neste domingo pré-carnaval, a Lua continua transitando por Aquário, nos deixando mais livres e animados para aproveitar todos os momentos. A influência de Aquário chama a atenção para a nossa liberdade - para o fato de que podemos, sim, escolher aquilo que mais desejamos. Como o Sol entrou no signo de Peixes ontem, estaremos vivendo um período mais intenso durante as próximas semanas. Esse é o último mês antes do ano novo astrológico (que será no dia 20 de março), o que significa que estamos vivendo um momento de finalização de ciclo e de libertação. Por isso, aproveite o clima de carnaval para se permitir conhecer e dar vida aos seus desejos mais profundos - lembrando, sempre, de respeitar seus limites.A Lua no seu signo aumenta sua autoestima e te ajuda a brilhar neste carnaval. Aproveite esse momento para abraçar suas vontades e se permitir viver os momentos de forma mais verdadeira - sem manter suas preocupações em mente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.