Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de dezembro

Signo de Aquário hoje

A semana se inicia com a entrada da Lua em Escorpião, marcando um momento de muita intensidade emocional. Essa intensidade é sentida também porque estamos vivendo os últimos dias da temporada sagitariana, já que o Sol entrará em Capricórnio na quarta-feira (21/12). Sendo assim, estamos vivendo um momento de transição. O Sol estava em um dos signos mais expansivos, descontraídos e espontâneos do zodíaco, e nenhuma dessas características são compatíveis com Capricórnio. O espírito jovial que estava sendo predominante nas últimas semanas começa a se transformar, nos deixando mais sérias e inflexíveis. As futilidades ficarão em segundo plano, e podemos acabar adotando uma postura mais cética e desconfiada.Os nativos de Aquário podem se sentir irritados por ter que lidar com os sentimentos que são despertados pela Lua em Escorpião. Sabendo disso, tenha cuidado para não se comportar de forma egoísta, esquecendo de considerar o ponto de vista das outras pessoas que podem ser afetadas por suas ações.