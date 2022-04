Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de abril

Signo de Aquário hoje

Nesta terça-feira o Sol ingressa em Touro, e nos leva a desenvolver a autoconfiança - mas lembre-se que esse processo se inicia quando você reconhece suas qualidades e habilidades, e não quando você se acha superior a alguém. É importante desacelerar e rever prioridade, para perceber alguns hábitos e impulsos que podem estar te fazendo “jogar dinheiro fora”. Como o início de 2022 está sendo fortemente influenciado pelo signo de Peixes, questões financeiras e burocráticas tendem a ficar em segundo plano, o que pode ser perigoso. A partir dos próximos dias, em que o astro rei estará transitando pelos primeiros graus de Touro (o que desperta nossa habilidade para lidar com as finanças), teremos a oportunidade de reavaliar a forma como estamos lidando com a nossa renda. Essa reflexão é muito importante agora, porque um poderoso Eclipse (que também acontecerá no signo de Touro) está se aproximando e tende a despertar um período de instabilidade financeira.O fim da temporada ariana, que acontece com a entrada do Sol em Touro hoje, faz com que os nativos de Aquário se sintam mais preparados para assumir algumas responsabilidades. Porém, tenha cuidado para não cobrar muito de si mesmo - tudo que você está começando agora precisa de tempo para ser acelerado, permita-se cometer erros.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.