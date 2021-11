Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de novembro

Nesta quinta-feira a Lua continua transitando por Touro, o que indica um bom momento principalmente no trabalho. Aproveite a sabedoria e a precisão taurina para refletir sobre a coerência entre aquilo que você está plantando e o que você está esperando colher. Às vezes ficamos presos no movimento de reclamar das coisas, identificar imperfeições e julgar tudo aquilo que precisa ser aprimorado. Como primeiro passo, é preciso aceitar que, como seremos humanos, sempre haverá pontos que precisam de evolução, sejam eles internos ou externos. Por isso, esperar perfeição de si mesmo ou de outra pessoa é como enganar a si mesmo, em um ato de negação. Após perceber aquilo que pode melhorar nas condições atuais da sua vida, devemos nos desapegar do sentimento de culpa ou de insegurança e começar a tomar atitudes para mudar isso, mesmo sentindo medo.

Signo de Aquário hoje

Os aquarianos são regidos por Urano, que está formando uma oposição com Marte em Escorpião hoje. Além disso, Urano também está formando um trígono com Vênus em Capricórnio. A influência desses dois aspectos indica que as suas atitudes podem acabar transparecendo algo diferente daquilo que você esperava.



