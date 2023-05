Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua fica o dia todo em Touro, formando um aspecto positivo com Vênus em Câncer e também uma conjunção com Urano em Touro. O sextil com Vênus desperta uma energia mais emotiva e romântica, permitindo trocas mais acolhedoras com as pessoas à sua volta. Esse movimento permite que tenha conversas mais profundas e expresse seu ponto de vista de forma mais clara. Já ao final do dia, a conjunção com Urano pode despertar uma energia mais inquietante, gerando mudanças e inovações. Além disso, o Sol forma um sextil com Netuno em Peixes, trazendo uma energia harmoniosa que desperta uma sensibilidade e empatia em relação a suas trocas.Os trânsitos do dia trazem um foco maior para suas relações amorosas, permitindo que se conecte melhor com as pessoas a sua volta, permitindo construir relações mais profundas. Aproveite a influência de Touro para se organizar e ter momentos de trocas entre os compromissos diários.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.