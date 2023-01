Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Hoje o movimento retrógrado de Mercúrio chega ao fim, trazendo mais clareza e motivação para seus projetos. Busque ter mais consciência sobre o que a retrogradação proporcionou, quais reflexões e respostas você vem buscando. A influência de Capricórnio traz a necessidade de se organizar, definindo metas para concretizar seus planos, sendo mais prático e objetivo. Apesar disso, as mudanças não começam assim que Mercúrio retoma o movimento direto, existe uma influência ainda nos próximos dias, chamada de sombra pós-retrogradação. Então, não se assuste se as coisas demoram um pouco para pegar no eixo. Além disso, o Sol está formando uma conjunção com Plutão, o que pode nos deixar um pouco negativos, despertando sentimentos de angústia, 'crises existenciais' e a necessidade de buscar motivação para realizar até as tarefas mais básicas do dia.Os trânsitos do dia enfatizam a busca por expansão e novos caminhos, trazendo muitos insights. É um momento propício para identificar quais aprendizados podem ser retirados a partir da retrogradação de Mercúrio, buscando melhorar a comunicação e a organização das suas metas.