Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de fevereiro

Hoje, dia 18, a Lua mergulha no signo de Escorpião e amanhece sob uma quadratura com Plutão. É um momento de intensidades, o céu te convida a colocar pontos finais em situações que já não fazem mais sentido. Plutão e Escorpião falam de fins e recomeços. Se há pendências, este é o dia para olhar de frente para tudo que precisa ser resolvido. É como se, em plena Lua Cheia, você estivesse no palco, iluminado por todos os holofotes, com a oportunidade de se enxergar em profundidade e perceber o que há de tóxico na sua vida.



O Sol ingressa em Peixes e, nos próximos dias, você pode mergulhar nesse oceano sensível e sonhador, iluminando suas águas e perceber suas fugas e escapismos. É uma fase ideal para observar onde podem existir enganos ou ilusões, trazendo consciência e clareza para cada detalhe.



Em meio a esse processo, lembre-se de que, muitas vezes, é preciso rever a forma como você enxerga uma situação. Faça uma pausa, mude a perspectiva, silencie a mente e permita-se enxergar os fatos por um ângulo diferente. A entrega e a confiança no fluxo podem revelar oportunidades e soluções que não eram visíveis antes.

Signo de Aquário hoje

A carreira e a imagem pública podem vivenciar transformações significativas. A Lua em Escorpião sugere que você desapegue de metas antigas ou de posturas que não condizem mais com quem você se tornou. O Sol em Peixes pede para que você observe o quanto está se deixando levar por fantasias ou enganos profissionais. Faça uma pausa, reflita e permita-se enxergar alternativas que antes pareciam impossíveis.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.