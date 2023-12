Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de dezembro

A segunda-feira inicia com a Lua no signo de Peixes. Tente fazer uma pausa nesse ritmo frenético e busque se conectar um pouco com a natureza, o mar, as águas ou com suas águas internas. Se possível, tente flexibilizar um pouco os seus horários, pois a semana já inicia te convidando a lidar com o seu lado mais sensível e sonhador, contemplar é preciso. Hoje você acorda muito mais otimista e confiante. A Lua em sintonia com Júpiter e Mercúrio traz alguns questionamentos, tente ajustar algumas ideias. E como estamos na Lunação de Sagitário, a grande questão é: O que dá sentido à sua existência? Esse desejo de mudar as coisas vai fazer você mergulhar nos seus valores e enxergar as situações por um outro ângulo. E no período da noite, a Lua vai fazer um aspecto tenso com Marte, a energia muda. Pode ser que você tome uma decisão. E qual o caminho você vai escolher?

Signo de Aquário hoje

Aproveite a boa sintonia entre Mercúrio e Júpiter e compartilhe seus sentimentos, aquariano(a). É uma semana de muitas curas e reconciliação. Hoje o dia está super favorável para uma boa conversa ou resolução de um conflito. Aproveite para iniciar 2024 sem rusgas e sem ressentimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.