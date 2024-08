Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de agosto

Neste domingo, você pode sentir uma energia diferente ao acordar, talvez seja um impulso para levantar da cama mais cedo. A Lua segue em aquário e às 6h da manhã Mercúrio retrógrado faz uma quadratura exata com Urano. No entanto, não espere que o dia seja de muito sossego. O Céu exige que você se adapte rapidamente às circunstâncias. Pode ser necessário lidar com compromissos de última hora ou situações que demandem sua atenção. Evite qualquer atividade que envolva riscos ou perigos, pois a atmosfera está mais volátil do que o habitual. As pessoas ao seu redor podem estar mais inflamadas e suscetíveis a conflitos, por isso, é importante manter a calma e não confrontar ninguém. Preserve sua energia e busque a tranquilidade em meio ao caos, encontrando maneiras de se proteger das tensões ao seu redor.

Signo de Aquário hoje

Aquariano(a), este é um momento importante para você rever seus relacionamentos e trazer à tona emoções do passado que ainda precisam ser renovadas. As estrelas sugerem que é hora de reavaliar as conexões que você mantém e refletir sobre como elas estão impactando seu bem-estar emocional. Pode ser que existam laços que precisam ser fortalecidos ou até mesmo finalizados para que você possa seguir em frente de maneira mais leve e autêntica.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.