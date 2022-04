Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de abril

Signo de Aquário hoje

Nesta semana, a influência de Peixes continua intensa, já que Marte entrou neste signo na última sexta-feira (15). Além disso, Netuno, Saturno e Vênus já estavam transitando por Peixes, o que forma um alinhamento planetário. A presença da Lua em Escorpião - que é um signo de água, assim como Peixes - configura um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes. Além disso, a Lua está formando uma oposição com Urano em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas. Apesar de ser considerado um aspecto desarmônico, essa quadratura nos leva a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades.Os nativos de Aquário podem se sentir irritados por ter que lidar com os sentimentos que são despertados pela Lua em Escorpião. Sabendo disso, tenha cuidado para não se comportar de forma egoísta, esquecendo de considerar o ponto de vista das outras pessoas que podem ser afetadas por suas ações.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.