Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de outubro

A Lua, ainda mergulhada no signo de Escorpião, confronta Urano. E você levanta da cama, depois de uma noite agitada, se perguntando o que deve ser modificado no seu modo de ser e de se relacionar. Cuidado para não projetar suas tensões no outro. E muita calma antes de tomar uma decisão, pois a vontade vai ser de mais uma vez chutar o balde e promover algumas mudanças. Prepare-se para lidar com surpresas e imprevistos logo no início da manhã.

No período da tarde a Lua sai do seu esconderijo, pega suas flechas e vai em direção às estrelas. E agora você está sob a Lua em Sagitário, buscando um ideal, enxergando longe e revendo seus limites e tentando superá-los. Uma dose a mais de otimismo cai bem e agora Plutão te ajuda a reverter uma situação que parecia perdida. E no fim da tarde ou no início da noite se algum empecilho surgir no seu caminho, foi a Lua em tensão com Saturno. Tente não se sobrecarregar, pois por mais que você se esforce, a tendência é que você se frustre. Continue cultivando o solo e se preparando para as mudanças da vida que estão a caminho.

Aquário

O Universo está sacudindo as bases que sustentam sua estabilidade emocional. E essa montanha-russa emocional que você tem vivido nos últimos tempos vai fazer uma revolução nos seus relacionamentos. E essa renovação emocional vai impactar positivamente na sua carreira. Aproveite a Lua nova e semeie o solo daquilo que deseja se tornar no futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.