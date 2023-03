Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje é um dos dias mais intensos do mês, sendo importante ter bastante calma e paciência consigo mesmo. O dia começa com uma conjunção da Lua com Plutão logo cedo, aumentando sua intensidade emocional e impulsionando transformações profundas. Além disso, a Lua entra em Aquário às 11 horas, e forma um aspecto mais desafiador com Vênus em Touro em seguida. Esse movimento traz uma tensão entre o apego e a necessidade de independência em seus relacionamentos. Para deixar o dia ainda mais sensível, Sol e Mercúrio em Peixes formam uma quadratura com Marte, e dificulta a capacidade de nos comunicar de forma clara e direta, nos deixando mais impacientes.A entrada da Lua em seu signo pode intensificar suas emoções, proporcionando mais criatividade e potencial para ideias inovadoras. É preciso equilibrar suas necessidades de mudança e a estabilidade em relação aos seus objetivos e valores, sem deixar sua essência de lado.