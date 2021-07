Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de julho

Hoje a Lua se torna crescente em Libra logo após às 7 horas, indicando que nos próximos dias precisamos regar o que foi semeado anteriormente. Em sequência, a Lua fica fora de curso até às 15:40, quando ingressa em Escorpião. Quando a Lua está fora de curso em Libra, além dos efeitos usuais como contratempos e confusões mentais, indica que podemos sentir uma energia de indecisão e até mesmo de frustração.

Esses sentimentos são ocasionados pela dificuldade de equilibrar e de harmonizar como gostaríamos as situações desafiadoras que estamos vivenciando. Isso se torna ainda mais evidente devido à oposição que está se formando entre o Sol em Câncer e Plutão em Capricórnio. Esse aspecto evidencia as tensões e dualidades internas, que nos mostram que muitas vezes queremos focar em algo, mas as circunstâncias não permitem.

Além disso, podemos nos deparar com algum sentimento ou alguma situação que acreditávamos já estar superada, porque Plutão fala do encontro com as sombras e a oposição com o Sol indica que elas estão sendo iluminadas.

Amor

A lunação que acontece hoje te convida a repensar aquelas atitudes que têm gerado discussões recorrentes com as pessoas que você se relaciona efetivamente. Aproveite esse momento para pedir desculpas e harmonizar o clima entre vocês.

Carreira

As frustrações que são evidenciadas pela oposição que está se formando entre o Sol e Plutão pode ser muito perceptível no campo profissional, principalmente porque a pandemia pode ter atrasado os seus planos. É preciso ter cuidado para não se cobrar demais, lembrando-se que existem coisas que não estão sob o seu controle.

Dinheiro

A vontade de controlar tudo pode fazer com que você se esqueça da capacidade que tem de ser versátil para lidar com imprevistos. A lunação em Libra indica inconstâncias na vida financeira e você precisará saber adaptar seus gastos até o fim do mês.

