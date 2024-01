Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de janeiro

Hoje o dia está repleto de beleza, conforto e afeto. A Lua no signo de Áries conversa amigavelmente com Vênus. Esse aspecto traz muito entendimento e harmonia. Pode ser que no período da tarde você sinta uma paz interior e vai desejar fortemente contribuir para o bem comum. Pode ser um bom dia para os encontros, pois os relacionamentos estarão mais saudáveis. E essa tranquilidade pode trazer muitos acertos, acordos, as melhores chances e os melhores resultados. Aproveite para cuidar de você, cuidar da beleza e espalhar amor por aí.

Signo de Aquário hoje

As transformações continuam acontecendo na sua vida. Somos convocados a encarar uma tarefa essencial em nossa jornada: a de nos abrir para a mudança e abraçar a transformação em nossas vidas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.