Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de janeiro

Neste momento, muitos trânsitos astrológicos estão nos direcionando a encarar situações e sentimentos intensos, que nos deixam mais incomodados e inseguros. Desde o fim de dezembro, o Sol está em Capricórnio, onde também se encontra Vênus retrógrada. Outro astro que começou o movimento de retrogradação na última sexta-feira (14) foi Mercúrio, que causa falhas na comunicação.



Desde ontem, o Sol e Plutão se encontraram e estão transitando juntos, despertando uma tensão interna e externa. Essa conjunção, que acontece todos os anos no mês de janeiro, costuma iluminar (com a energia do Sol) nossas questões que estão ‘guardadas’ no inconsciente (que é um domínio de Plutão). Como se não fosse suficiente, a Lua está transitando por Câncer e entra na fase crescente hoje, despertando um turbilhão de sentimentos.

Signo de Aquário hoje

A desaceleração causada por Mercúrio retrógrado pode mostrar pontos a serem melhorados na vida pessoal e profissional, mas é preciso ser flexível para enxergar a necessidade de mudança.



