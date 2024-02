Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de fevereiro

Hoje você deseja colocar um fim ou fazer uma escolha, pode ser que você esteja com muita vontade de tomar uma iniciativa decisiva, drástica ou radical na sua vida. Depois de muito tempo de contenção, você está a ponto de expressar o que realmente pensa, suas verdadeiras opiniões. Ou vai ou racha. O que foi adiado ou reprimido, ganha espaço. O encontro de Vênus e Plutão é muito inquietante. Aquelas emoções que estavam embrulhadas, lacradas e que dificilmente eram acessadas, podem vir à tona. As feridas serão cutucadas e já te aviso, doerão. Se preserve. Respeite o outro, dó nele também. E sob esse céu tão desafiador, ainda tem Mercúrio pressionando Urano, aumentando a inquietude, a ansiedade e intolerância. Não custa nada revisar suas próprias opiniões. E tente fazer alguma atividade para aliviar o estresse mental. Mas

Signo de Aquário hoje

Você está com zero paciência, aquariano(a). Algo me diz que você pode enfrentar desafios na comunicação com familiares e parcerias. O melhor a fazer é sair para dar uma volta e desopilar. As questões domésticas vão mexer com seu humor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.