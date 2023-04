Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de abril

Signo de Aquário hoje

Com a Lua em Peixes, é hora de se reconectar com suas emoções e ouvir sua intuição. Aproveite este momento para meditar, sonhar e se conectar com sua espiritualidade. No entanto, tenha em mente que a Lua ficará fora de curso entre as 16h e as 22h10, o que pode dificultar a tomada de decisões importantes. Evite assinar contratos ou fazer grandes investimentos neste período. À noite, a Lua entra em Áries, trazendo uma energia de coragem e determinação. Aproveite essa energia para tomar a iniciativa em seus projetos e objetivos. Além disso, a Lua forma um sextil com Plutão em Aquário, o que pode trazer à tona questões relacionadas ao poder e ao controle. Esteja ciente de suas ações e tome decisões que sejam alinhadas com seus valores e objetivos a longo prazo.Com a Lua em Peixes, é hora de avaliar suas crenças e valores pessoais. Reflita sobre o que é realmente importante para você e como pode incorporar esses valores em sua vida diária. À noite, a energia é de transformação e renovação. Esteja aberto a novas possibilidades e deixe-se guiar pela intuição.