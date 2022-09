Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de setembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua em Gêmeos formará diversos aspectos desafiadores com outros astros. Especialmente durante à noite, precisaremos tomar cuidado com as situações e lugares nos quais escolhemos estar, porque as pessoas estarão mais reativas e arrogantes no geral. Além disso, o Sol está formando uma oposição com Netuno; enquanto Vênus forma uma quadratura com Marte. Todos esses aspectos indicam um momento um pouco caótico, principalmente envolvendo a forma como tratamos as pessoas com quem nos relacionamos afetivamente. A falta de paciência com pequenas atitudes dos outros pode acabar causando situações desgastantes. Por isso, saiba escolher quais incômodos realmente são importantes para tomar a proporção de uma discussão. Lembre-se que a outra pessoa não tem culpa da sua irritação, e é preciso contorná-la antes de ter conversas delicadas.Os nativos de Aquário devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.