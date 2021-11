Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de novembro

Signo de Aquário hoje

Essa semana se iniciou com trânsito da Lua por Áries, o que nos leva a ficar mais animados e dispostos a resolver as pendências e a correr atrás daquilo que desejamos conquistar. Porém, hoje a Lua fica fora de curso a partir de meio dia e continua transitando dessa forma até o fim do dia. Por isso, tendemos a nos sentir mais irritados, como se as coisas estivessem acontecendo de forma mais lenta e não há nada que possa ser feito para que você consiga acelerar as coisas. É importante não tentar forçar esse processo, já que esse fenômeno lunar indica a necessidade de desacelerar e tentar lutar contra a maré apenas nos faz sentir mais impotentes. Por volta das 23:30, a Lua ingressa em Touro e alivia esse sentimento de instabilidade, fazendo com que tenhamos mais assertividade para agir nos próximos dias, principalmente no que diz respeito ao âmbito profissional.O espírito inovador e original dos aquarianos é acentuado pelas influências arianas hoje e você pode sentir uma urgência para realizar transformações. Tome cuidado para não fazer nada de maneira imprudente! É mais indicado que você canalize essa energia para se dedicar a algum hobbie que te gere bem-estar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.