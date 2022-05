Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de maio

Signo de Aquário hoje

Essa semana será marcada pelas fortes energias do Eclipse Total Lunar que acontece hoje no signo de Escorpião. Esse fenômeno ocorre ao menos duas vezes por ano, podendo durar de 3 até 8 horas, dependendo da distância entre a Lua e a Terra naquele momento. A Lua Cheia irá aparecer no céu às 18h22 e o Eclipse terá início ao redor das 22h30 e terminará às 03h51. O pico do Eclipse se dará à 1h11, quando a Lua será totalmente encoberta pela sombra da Terra. Do Brasil, será possível ver esse Eclipse de forma parcial em quase todas as cidades do país. A introspecção vai ser o principal efeito desse eclipse, que trará para a superfície os sentimentos mais profundos e inconscientes, já que Escorpião é considerado o signo mais intenso do zodíaco e se relaciona diretamente com assuntos espirituais e esotéricos. Apesar de esse ser um processo essencial para atingir o autoconhecimento, é preciso ter cuidado para não deixar a emotividade tomar conta.Faça suas dores e frustrações de guias para aquilo que pode ser transformado e curado em sua vida. A força do Eclipse que está acontecendo em Escorpião promove mudanças profundas, esteja aberto a elas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.