Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de julho

Signo de Aquário hoje

Com a Lua em sua fase Cheia, especialmente agora em Aquário, é possível que muita coisa esteja vindo à tona, trazendo insights, conexões e uma certa aceleração. Os aspectos tensos que a Lua em Aquário está formando com alguns outros astros nesse momento pode fazer com que alguns processos sejam dificultados, então procure respirar fundo. Faça o que for preciso hoje, mas tenha paciência caso algo saia do planejado e permita-se descansar. Mesmo que o fim de semana não seja um momento de maior tranquilidade para muitas pessoas, é preciso ter momentos de autocuidado diariamente - afinal, cuidar de você mesmo deve ser a prioridade.O posicionamento da Lua em Aquário evidencia a sua necessidade de liberdade e você deve ter cuidado com a forma que comunica isso para as pessoas com quem se relaciona. Muitas vezes, a sua independência pode assustar essas pessoas, principalmente quando você não dialoga sobre os seus sentimentos e dá espaço para inseguranças.