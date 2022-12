Previsão do signo de Aquário para hoje, 16 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entrará na fase Minguante em Virgem, formando um ângulo tenso com o Sol em Sagitário. Precisaremos parar, analisar o momento atual e perceber em quais situações é mais interessante dar um passo para trás. Essa fase lunar, influenciada pelas energias virginianas, indica um momento de limpeza, em que precisaremos esclarecer mal entendidos nos relacionamentos pessoais, além de rever as estratégias profissionais neste fim de ano. Toda essa cobrança virginiana se aliviará um pouco por volta das 18 horas, quando a Lua entrará em Libra, despertando um clima mais harmônico. Por isso, podemos aproveitar o fim de semana para ter encontros e momentos em que seja possível nos conectar de forma mais profunda com quem amamos.A postura crítica despertada pela Lua minguante em Virgem, somada à impulsividade característica dos arianos, pode ter efeitos negativos. Busque harmonizar isso acessando o bom humor despertado pelo posicionamento do Sol em Sagitário.