Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de setembro

Novos começos, projetos e ideias estão em plena germinação. As Luas Novas são boas ocasiões para começar a desenvolver algo, pois, por darem início ao ciclo, elas têm o simbolismo de começo. Nada começado aqui terá um resultado imediato, mas é o melhor momento para iniciar e, principalmente, lapidar. Virgem está no comando.

Pode ser que você sinta um alívio. A liberação das pressões do ciclo anterior traz a sensação de disponibilidade para começar algo novo em folha. Pegue uma folha e escreva. Agenda nova. Momento de arriscar. Esse é o período mais fértil, o ponto de partida, já que o Sol e a Lua estão unidos no mesmo grau, firmando um pacto. Esse novo ciclo, que vai até o dia 13 de outubro, está propício para aprimoramentos e exige muita presença. E a mudança vai acontecendo lentamente na cadência de uma rotina minuciosa.

E o deus das asas nos pés, filho de Zeus, que recebeu a dádiva do poder das palavras e, por isso, a função de emissário. Mercúrio é nosso mensageiro! Por ser tão veloz, atravessa o zodíaco com ansiedade de captar e levar adiante todas as notícias, ideias, pensamentos! E hoje ele volta ao movimento direto, muito mais forte que antes. As notícias podem ser animadoras. Assim, como Mercúrio se movimenta, saia da estagnação. Você é grande, não permita que as situações lhe diminuam.

E tudo que você pode fazer por você nesse momento é enfrentar seus medos. A mais temida estrela estará presente nesse ciclo, Algol, a cabeça da medusa. A palavra-chave é coragem, não permita que nada te petrifique, não deixe que suas ideias sejam decepadas.

Mercúrio finalmente volta ao seu curso normal e isso, a partir do dia 15, é mais uma bênção na sua vida. Use essa energia para desenrolar assuntos pendentes, tomar decisões porque agora ficou tudo mais claro, principalmente os que envolvem seu patrimônio e projetos que estão pausados. Se movimente e confie.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.