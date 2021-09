Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de setembro

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, despertando em nós uma postura séria e crítica. Nesse momento, tendemos a analisar as situações de forma mais racional, baseando os julgamentos na realidade tangível à nossa frente e não nos sentimentos momentâneos. Especialmente para a vida profissional, esse posicionamento pode ajudar a tomar decisões assertivas, porque torna-se mais fácil ponderar sobre as consequências negativas e positivas que resultam das suas atitudes. Essa análise também é válida para os relacionamentos afetivos, mas é importante ter consciência que, nesses casos, precisamos ter um pouco mais de sensibilidade e responsabilidade afetiva. Quando estabelecemos um compromisso com alguém, precisamos reconhecer que nossas atitudes também afetam essa pessoa e que é preciso dialogar sobre os assuntos em que vocês reconhecem incompatibilidades.

Signo de Aquário hoje

Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando um sextil com a Lua hoje. Esse aspecto desperta a sua criatividade e intuição e, somado às energias capricornianas que estão nos influenciando nesse momento, configura um contexto propício para resolver problemas no trabalho. Porém, lembre-se de ter cuidado com a arrogância.



