Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de novembro

Mercúrio segue mais livre do que nunca no signo de sagitário. E nesse momento você quer muito mais da vida, ou seja, alargar os caminhos e ir mais longe. E, nessa busca por um sentido, não esqueça que o que é verdadeiro não necessita de muitas palavras. Você não precisa explicar nada para ninguém. Hoje Mercúrio e Vênus estão no comando, facilitando os processos e tentando encontrar uma solução. Você vai se sentir renovado(a). Esse aspecto facilita as trocas, reuniões, acordos e negociações. Faça contatos, conheça gente nova, eleve seu pensamento. A deusa do amor promete trazer um pouco de harmonia para o seu feriado. Aproveite para se permitir alguns prazeres.

Aquário

O dia pede diálogos inspiradores com amigos ou mentores. Pense alto e planeje uma viagem ou se envolva em uma pesquisa. Busque se conectar com pessoas interessantes. Não tenha medo de sonhar. Você é muito maior do que você imagina.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.