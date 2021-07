Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de julho

Durante a última semana, o trânsito lunar despertou certa inquietação interna e, nos últimos dias, a Lua nova evidenciou a sensibilidade das energias cancerianas (tendo em vista que esse planeta e o Sol estavam caminhando lado a lado em Câncer).

No domingo (11), Mercúrio também ingressou nesse signo, o que faz com que a nossa capacidade de julgamento racional seja afetada negativamente, porque as emoções passam a ser mais evidentes e, consequentemente, influenciam as atitudes e as decisões. Também devido à influência de Câncer sobre Mercúrio (planeta que rege nosso intelecto e os processos comunicativos), a necessidade de segurança emocional se torna mais necessária.

Caso você esteja vivendo momentos delicados em suas relações afetivas, é preciso ter cautela para não apelar à vitimização e à manipulação. No sábado (17), a Lua entra na fase crescente no signo de Libra, o que simboliza um momento em que somos convidados a dar mais atenção ao lar e às pessoas que o compartilham conosco.

Amor

No amor, a presença do Sol e de Mercúrio em Câncer durante os próximos dias faz com que você esteja mais sensível e você pode aproveitar esse momento para se conectar com quem ama. Cuidar da casa e deixá-la mais aconchegante te ajuda a ter momentos de lazer com as pessoas que moram com você

Carreira

A presença da Lua em Libra te ajuda a harmonizar o ambiente de trabalho. Busque dialogar com seus colegas de trabalho sobre suas metas, para que vocês possam alinhá-las e para que qualquer desentendimento que possa ter acontecido nos últimos dias seja esclarecido.

Dinheiro

Como Júpiter em Peixes está formando um trígono com Mercúrio em Câncer, você pode estar sentindo a necessidade de viajar ou aproveitar um tempo com pessoas amadas. É preciso ter cuidado para que esse momento de lazer não cause prejuízos financeiros. Lembre-se que o luxo não é necessário para se divertir.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.