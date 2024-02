Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de fevereiro

As estruturas balançaram, a poeira foi levantada e está caindo uma chuva de informação do Céu. Os sinais estão por toda parte. E o que você vai fazer agora com essas informações que Mercúrio está lhe enviando? Questione suas escolhas. Se você não sabe qual caminho seguir, a primeira coisa a fazer é: desbloqueie as barreiras que travam seus movimentos. Mercúrio e Quíron vão te ajudar a compreender aquilo que dói, ou seja, curar o que não anda bem. O universo vai te ajudar a modificar o modo como você lida com o que te faz sofrer.

Signo de Aquário hoje

Comunique ao mundo seu amor, aquariano(a). Entregue-se ao fluxo da vida e dedique-se a uma causa maior com compaixão e entusiasmo. Mas muito cuidado para não ajudar demais o outro e acabar se anulando ou perdendo a responsabilidade consigo mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.