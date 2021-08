Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de agosto

Neste domingo, a Lua ainda estará transitando por Escorpião, além de estar formando diversos aspectos no céu ao longo do dia. A quadratura formada com o Sol, que está em Leão, indica a chegada da fase crescente. Após o despertar da essência, que aconteceu durante a Lua nova em Leão, fomos levados a refletir sobre o que geralmente desejamos para a nossa vida. Agora, com a chegada da Lua em Escorpião, chegou a hora de se purificar e de se libertar de tudo aquilo que está te impedindo de alcançar seus objetivos. Seja um hábito, um relacionamento ou uma crença limitante que está se repetindo em sua vida. Tente raciocinar sobre as coisas que estão te impedindo de ficar sobre o que realmente importa em sua vida. Tenha um compromisso consigo mesmo para fazer as mudanças necessárias e tomar atitudes que te levem em direção aos seus sonhos e a ser quem você realmente deseja.

Signo de Aquário hoje

Lembre-se de ter paciência, porque não adianta ficar obcecado(a) com algo que não está no seu controle neste momento. Você pode estar desperdiçando energia e foco com coisas que não são tão construtivas a longo prazo. Se concentre nas suas mudanças internas e aproveite momentos sozinha para refletir verdadeiramente sobre o que importa para você.



