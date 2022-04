Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje Marte começa a transitar pelo signo de Peixes, o que ativa nossa intuição e sensibilidade de forma especial, facilitando o canal de conexão com o nosso eu interior. O desafio desse posicionamento é que ficamos mais perceptivos a tudo e todos à nossa volta e, consequentemente, tomamos as dores dos outros como problemas pessoais. A necessidade de ajudar as pessoas amadas pode fazer com que você não respeite a privacidade delas e os seus próprios limites, indo longe demais para tentar resolver algo que não diz respeito a você. Apesar de ter as melhores intenções, é preciso compreender que não podemos interferir no processo de evolução das outras pessoas, principalmente quando elas não querem a nossa ajuda. Nesse momento, você pode aproveitar o posicionamento de Marte para encontrar sua força para correr atrás daquilo que faz a sua alma feliz, mas até isso precisa ser feito com sabedoria. Quando tentamos abraçar o mundo, as coisas podem acabar ‘escorregando pelos dedos’.Os nativos de Aquário são muito focados e determinados, a partir do momento que encontram algo que os motive verdadeiramente. Nesse momento, o posicionamento de Marte em Peixes te convida a se reconectar com o seu propósito. Reflita sobre aquilo que te encoraja a levantar da cama todas as manhãs e perceba o valor disso na sua vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.