Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de abril

Esta quinta-feira se inicia com o ingresso da Lua em Gêmeos, o que faz com que seja um dia agitado interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento. Além disso, hoje Marte forma um trígono com Júpiter, que finaliza a composição do Grande Trígono Menor que está acontecendo entre esses dois astros e o Sol. Esse aspecto impulsiona o despertar do nosso senso moral, o que é muito importante dado o contexto político do Brasil, e podemos vivenciar movimentos sociais durante a semana, mesmo que aconteçam apenas na internet. Além disso, nossa vida profissional é favorecida pela conjuntura astrológica atual, caso tenhamos cautela para lidar com impulsos agressivos que podem surgir devido à influência de Marte.

Signo de Aquário hoje

Para os nativos de Aquário, o Grande Trígono Menor que termina de se formar hoje é benéfico para despertar mais ânimo e para que você encontre o seu propósito. Reflita sobre aquilo que te interessa e te faz sentir motivado, e trace metas para compreender como ter uma vida alinhada ao seu objetivo.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.