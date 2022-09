Previsão do signo de Aquário para hoje, 14 de setembro

Signo de Aquário hoje

Desde ontem, a Lua está transitando por Touro, despertando um pensamento mais prático e estratégico. Por isso, podemos aproveitar a influência taurina para direcionar nossa atenção ao trabalho, principalmente na parte da manhã. No início do dia, a Lua estará formando um trígono com Vênus em Virgem, o que proporciona uma vantagem na capacidade de lidar com diálogos importantes de forma mais racional. Por isso, caso você precise lidar com um assunto delicado ou burocrático hoje, é interessante fazer isso até às 14 horas. No fim do dia, as coisas podem ficar um pouco complicadas, porque a Lua se encontrará com Urano, além de formar uma quadratura com Saturno. Esses aspectos indicam mais impaciência e probabilidade de confusões e discussões - seja cauteloso.Os trânsitos astrais desse momento voltam a sua atenção para a suas amizades. Reflita sobre aquelas que têm sido construtivas e as que estão te desviando do seu foco. Além disso, reflita também sobre as necessidades básicas que você tem negligenciado, como o cuidado com o seu corpo e com a sua alimentação.