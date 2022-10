Previsão do signo de Aquário para hoje, 14 de outubro

Signo de Aquário hoje

Esta sexta-feira é marcada por três aspectos importantes: a Lua em Gêmeos forma trígono com Saturno em Aquário, um com Vênus em Libra e outro com o Sol em Libra. Esses trânsitos trazem mais leveza e fluidez para seu dia, principalmente a partir das 14 horas. Ao mesmo tempo que esses trígonos nos ajudam nos processos de mudanças e nas tomadas de decisões, melhorando nosso fluxo de pensamento, a influência da Lua em Gêmeos, em conjunto com a forte influência de Libra, podem desencadear algumas inseguranças. Permita-se ouvir os outros e amenizar essas dúvidas, mas lembre-se de não delegar suas decisões a outras pessoas. A energia do momento vem pedindo que façamos as coisas com amor e que confiemos mais no que realmente queremos fazer. Por isso, movimente-se e busque os caminhos que são verdadeiramente importantes para você.As pessoas de Aquário tendem a fugir um pouco das suas expressões emocionais, podendo até ser distantes mesmo quando realmente sentem algo por alguém. A energia dos trígonos de ar e a grande influência de Libra desperta a necessidade de estar mais próximo de quem ama, e demonstrar aquilo que sente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.