Previsão do signo de Aquário para hoje, 14 de maio

Hoje a Lua passa o dia todo em Peixes, e forma aspectos poderosos com outros planetas. O sextil entre a Lua e Urano em Touro desperta sentimentos intensos, que podem impulsionar a busca por transformação. O sextil com Sol em Touro, por outro lado, traz uma energia mais harmoniosa e favorável, chamando a atenção para seus sentimentos e a forma como você está cultivando sua relação. Além disso, o trígono com Marte em Câncer e a conjunção com Netuno ampliam a intuição, aumentando sua sensibilidade, empatia e conexão espiritual. Com todos esse movimentos planetários, este é um momento muito forte para refletir, revisar seu passado e concluir ciclos. Aproveite o dia das mãe para se conectar com suas raízes, reconhecer e respeitar sua história e adubar o solo para novas aventuras.Os trânsitos do dia te incentivam a se envolver em projetos que promovam inovação e transformação. É um momento para buscar novas formas de se envolver com sua carreira, conectando-se com pessoas que apoiam seus interesses.