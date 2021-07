Previsão do signo de Aquário para hoje, 14 de julho

Hoje o Sol, que está em Câncer há algumas semanas, está formando um trígono com Netuno retrógrado em Peixes. Esse aspecto é considerado como muito favorável na Astrologia e desperta o lado mais sensível de todos nós, tendo em vista que Peixes e Câncer são signos de água que competem entre si no quesito emotividade. Como essa angulação estará nos influenciando durante toda essa semana, podemos aproveitar essas energias de sensibilidade para nos conectar às pessoas amadas, expressando carinho e reservando um tempo de qualidade para dividir com elas. Porém, como Netuno é o planeta relacionado à idealização e as ilusões, quando ele está influenciando diretamente o Sol, que representa a nossa energia vital, podemos ser afetados por uma espécie de “penumbra” que afeta a nossa percepção da realidade. Sendo assim, é preciso ter cuidado para não prestar atenção apenas naquilo que desejamos ser verdade, porque tendemos a julgar erroneamente algumas situações, o que gera mágoas posteriormente.

Signo de Aquário hoje

Você tende a se sentir incomodado(a) pela forte influência dos signos de água. É preciso ter cuidado para não ceder ao hábito que lhe é costumeiro e tentar reprimir suas emoções, porque isso apenas dá espaço para que elas venham à tona em momentos inesperados, quando algo ‘engatilha’ sentimentos específicos.



