Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de setembro

A Lua amanhece no signo de Virgem, separando as emoções em compartimentos, analisando as situações e os pormenores da sua dinâmica psíquica e emocional. Hoje é o último dia da Lua minguante, antes da chegada da Lua Nova, e você precisa colocar ordem nos ambientes, se preparar para um novo ciclo, que vai exigir muito aperfeiçoamento.

Esta quarta-feira pode ser um dia transformador, pois o Céu está trabalhando fortemente para que você consiga alcançar seus objetivos. A Lua vai chegar pertinho de Mercúrio, isso quer dizer que a emoção e a razão caminham de mãos dadas. Você vai enxergar os detalhes de tudo que vem atrapalhando a funcionalidade da sua rotina.

Aquário

Como estão suas relações, aquariano (a)? Que tal passar um pente fino ou aquele olhar de lupa nas suas parcerias. Faça ajustes, planeje, pois tem muita coisa boa para acontecer no novo ciclo, as coisas podem se desenrolar melhor do que você esperava. Mas para isso leve a sério suas vontades e planeje!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.