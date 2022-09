Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de setembro

Signo de Aquário hoje

A Lua, que estava em Áries desde domingo (11), ficou fora do curso desde o início da madrugada, até aproximadamente 9 horas. A Lua fora de curso indica certa confusão mental e cansaço, além de imprevistos e discussões. Por isso, precisamos 'pegar leve' hoje pela manhã, para não acabar nos estressando logo no início do dia. Após as 9 horas, porém, as coisas começam a melhorar com a entrada da Lua em Touro, que nos ajuda a ficar mais focados nas tarefas que precisam ser cumpridas hoje. No trabalho, é um bom momento para focar naqueles projetos mais árduos, que tem muitas etapas, mas sem tanta pressa para ver os resultados. Como a flexibilidade não é um ponto forte de Touro, um cuidado a ser tomado é com a forma de lidar com as frustrações do dia a dia e, principalmente, com a forma de comunicar aquilo que estamos sentindo.Para as pessoas de Aquário, a entrada da Lua em Touro pode ser um pouco conturbada, já que forma uma quadratura com o seu Sol natal. Sabendo disso, tenha cuidado com suas atitudes hoje, principalmente com a tendência de agir de forma inflexível e fria. Muitas vezes, precisamos desacelerar para escutar o outro - e a nós mesmos.