Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de setembro

Nesta segunda-feira (13), a Lua crescente que acontece em Sagitário te leva a questionar o quanto você tem priorizado as necessidades das pessoas que você ama em detrimento das suas próprias vontades. A influência de Sagitário traz esclarecimento para situações que podem estar sendo uma pedra no seu sapato.



Entendendo os seus obstáculos você consegue entender melhor como agir para fazer as mudanças necessárias. Seja cortar excessos, impor limites, contornar um problema ou mudar o que mais for preciso. Foque na sua independência emocional e fuja de situações em que você se sente muito presa ou sugada para os problemas das outras pessoas.



Na última semana, Vênus ingressou em Escorpião, o que configura um período favorável para organizar a casa e dar um destino a coisas que você vem varrendo para baixo do tapete. Além disso, Marte está se aproximando de Libra e a proximidade entre Marte e o Sol causa uma tensão, indicando que coisas prejudiciais estão sendo realizadas longe de um olhar mais consciente e público. É preciso desconfiar das aparências e do que parece ser bom demais para ser verdade.

Signo de Aquário hoje

Por mais que seja importante pensar de forma independente nesse momento, também é necessário saber aceitar ajuda. Não tome tudo como sua responsabilidade. Com Mercúrio transitando em Libra, as relações, principalmente de trabalho, estarão passando por um momento de mudanças, novidades, reajustes e reavaliações.



