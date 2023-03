Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de março

Signo de Aquário hoje

A semana se inicia com a entrada da Lua em Sagitário, signo muito expansivo, otimista e alegre. Essa energia pode fazer com que você se sinta mais disposto a realizar suas tarefas e correr atrás dos seus objetivos. Contudo, não é um bom momento para cobranças, já que Marte forma uma quadratura com Netuno, gerando um movimento de limpeza em vários campos da sua vida. Muitas distrações e fuga da realidade podem surgir, fazendo com que se perca em meio as ideias e estímulos do ambiente. Aproveite para começar a semana tirando o pé do acelerador, buscando cumprir seus objetivos com mais calma e presença. É um limpar as coisas do passado, que você não deseja mais carregar.A Lua em Sagitário traz a necessidade de se conectar com outras pessoas e com o mundo ao seu redor, aumentando sua necessidade de liberdade. Além disso, os trânsitos desafiadores podem gerar uma confusão em sua comunicação e tomada de decisão.