Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de junho

São muitos desafios e sua força está sendo testada. A Lua está no signo de Virgem. Olha para tua desordem. Hoje pode ser aquele dia que você vai ter que lidar com enganos, procrastinação e autosabotagem. A Lua vai se opor a Saturno, cuidado com os excessos. Pode ser que hoje você se conscientize dos hábitos que precisam ser eliminados. E só você pode fazer isso por você. Só você pode se ajudar e mais ninguém. O momento pede ação, mas não é uma ação acelerada. É sobre agir para criar raízes verdadeiras. O que você pode fazer de diferente hoje para obter resultados melhores?

Signo de Aquário hoje

Você está sendo desafiado em todos os aspectos, aquariano(a). Existem algumas pontas soltas. Mas continue subindo, rumo a transformação. Não olhe para trás. Pode ser que agora você sinta que esteja tudo parado, mas fique tranquilo, a mudança já está acontecendo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.