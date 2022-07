Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de julho

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entra na fase cheia enquanto está transitando por Capricórnio, despertando uma energia muito potente e determinada em todos nós. Por isso, podemos aproveitar a clareza despertada por essa fase lunar para ativar o poder pessoal, acreditar mais em nós mesmos e discernir nossos objetivos. Contudo, é muito importante fazer isso de forma sensível e consciente sobre suas próprias emoções e desejos mais profundos. A Lua cheia está acontecendo no eixo Câncer-Capricórnio, o que desperta questões relacionadas ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso acontece porque Câncer é o signo relacionado ao lar e à família, enquanto Capricórnio diz sobre a necessidade de crescimento pessoal - fortalecimento do ego - e o lado mais racional que existe em nós. Sendo assim, esse é um momento importante para prestar atenção em como está a relação entre essas duas áreas da sua vida. Mas lembre-se também de não buscar um estado de harmonia perfeito, os desafios nunca deixam de existir - pelo contrário, podem acabar se tornando mais nítidos, já que a Lua cheia nos 'abre os olhos' para muitas coisas.Os nativos de Aquário se sentem mais inspirados no trabalho, devido à Lua cheia em Capricórnio. Porém, é necessário ter cuidado para não estabelecer metas muito altas e acabar extrapolando os seus limites para tentar conquistá-las. Isso faz com que você se sinta sobrecarregado e frustrado.