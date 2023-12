Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de dezembro

Mercúrio inicia sua retrogradação no signo de Capricórnio. Chegou a hora de rever os aprendizados de 2023. Você está tendo a oportunidade de ampliar sua visão e o universo está mostrando o caminho, onde novos horizontes podem ser conquistados, mas você precisa fazer alguns ajustes. Vale a pena revisar acordos, ajustar contratos e negociar questões importantes. Chegou a hora de recuperar as memórias dos últimos 12 meses e fazer um balanço. O que mudou de lá pra cá? Que situação se repetiu? O que pesou? Tente rever os erros e os aprendizados. Não se apresse, planeje e revise seus planos.

Signo de Aquário hoje

Com o início do período de Mercúrio retrógrado, o universo te convida a olhar para dentro e refletir sobre o passado. Isso implica que o final do ano pode resgatar arrependimentos e culpas relacionados a eventos ou decisões anteriores.



Recomendo acolher esses sentimentos em vez de tentar resolvê-los imediatamente. Aproveite esse tempo para registrar seus sonhos e reflexões, pois eles podem conter mensagens valiosas para o seu crescimento pessoal.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.