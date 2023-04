Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje, no começo do dia, a Lua em Capricórnio indica a necessidade de foco e determinação para alcançar nossos objetivos. Às 06h13, a Lua entra em sua fase Minguante, sugerindo um momento de reflexão e de deixar ir o que não serve mais em nossa vida. Às 11h, a Lua em Capricórnio forma sextil com Netuno em Peixes, trazendo uma energia de sensibilidade e intuição. Este é um bom momento para meditar e se conectar com o seu eu interior. Entre 11 e 15 horas, a Lua ficará fora de curso, o que pode causar um sentimento de desorientação e falta de foco. É importante não tomar grandes decisões neste período e aproveitar para descansar e se desconectar um pouco. Após esse horário, a Lua entra em Aquário, trazendo uma energia mais progressista e voltada para a coletividade, indicando um bom momento para se conectar com amigos, trocar ideias e experiências.A Lua em Aquário forma uma conjunção com Plutão, indicando que é um momento propício para se destacar em projetos criativos e artísticos. Busque oportunidades para brilhar e compartilhar seus talentos com o mundo. Esteja aberto a novas ideias e perspectivas, e não se deixe desencorajar por críticas ou opiniões negativas.