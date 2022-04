Previsão do signo de Aquário para hoje, 13 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua em Virgem forma um trígono com Urano em Touro, o que pode nos ajudar a alinhar nossos sonhos à realidade prática. Muitas vezes, enxergamos os sonhos como coisas distantes de nós, que são difíceis demais para se tornarem realidade. Mesmo que de forma inconsciente, isso parte do princípio de que você mesmo não tem capacidade suficiente para alcançar esse objetivo. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos a arriscar, a fazer as mudanças necessárias e nos expor ao julgamento alheio sabendo que o fracasso é uma possibilidade. Porém, quando fazemos isso, estamos deliberadamente sabotando a nossa própria felicidade, porque sabemos o que queremos e, em vez de buscar o caminho para essa conquista, permanecemos em nossa zona de conforto por medo.Os nativos de Aquário, quando influenciados por um signo sonhador e distraído como Peixes, podem tomar atitudes irresponsáveis ou dar pouca importância para questões que exigem mais cuidado, como algo no emprego ou mesmo alguém com quem você se relaciona. A Lua em Virgem te ajuda a recuperar a disciplina para lidar com essas situações.